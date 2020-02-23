أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالدولة

المصدر: أبوظبي- البيان، الفجيرة ـ عائشة الكعبي

مع تكون السحب المتوسطة والركامية شمالاً وشرقاً، سقطت أمس أمطار خفيفة ومتوسطة على دبا الفجيرة وخورفكان بالشارقة والبدية في الفجيرة وعلى منطقة الظاهر في العين كما سقطت أمطار على الجزر ومناطق متفرقة، فيما تشكّل الضباب والضباب الخفيف على عدد من المناطق أدى إلى تدني الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً وخاصة في سويحان والمنهاد.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي في الشمال والشرق وامتداد منخفض جوي غرباً، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 9.5 درجات مئوية عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً. ويتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب وخاصة غرباً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وشهدت مناطق الفجيرة والمنطقة الشرقية هطول أمطار متفرقة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، تركزت شدتها في المناطق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى، واستمرت ساعتين بصورة متقطعة مصحوبة برعد وبرق، نتج عنها جريان بعض السيول في المناطق المنحدرة وارتوت الأراضي الزراعية وانتعشت الأجواء.