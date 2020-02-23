«رأس الخيمة للمواصلات» تطلق منظومة الحجز الذكي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عدداً من التطبيقات الذكية لتطوير خدمات النقل وحجز مقاعد الحافلات، تماشياً مع رؤية الهيئة 2025-2020 المنبثقة من رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، بهدف إسعاد المجتمع وتقديم خدمات متميزة وذكية، تسهم في توفير بيئة عمل محفزة وسعيدة، وبناء قدرات وكفاءات قيادية.

وأعلن المهندس إسماعيل البلوشي، مدير عام الهيئة، عن إطلاق التطبيق الذكي للنقل بالحافلات خلال شهر أبريل المقبل كمرحلة أولى، بحجز مقاعد الحافلات عبر التطبيق الذكي المتوافق مع أجهزة الأندرويد وأبل ستور، ضمن خطة التحول الذكي في خدمات الهيئة لتطوير رحلة المتعامل، ويتيح التطبيق العديد من مزايا حجز الرحلة أو اختيار خدمة «في أي بي»، التي تشمل استخدام الواي فاي والوجبات الخفيفة والأفلام التي يتم عرضها خلال الرحلة.

وأشار إلى أن الخدمة تشمل طريقة الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الوصول للحافلة ضمن شرط الحضور قبل انطلاق الرحلة بعشرين دقيقة. وأوضح البلوشي أن الهيئة اعتمدت كذلك تطبيق التدريب الذكي الأول من نوعه على مستوى الدولة لتدريب وتقييم قائدي مركبات الأجرة ضمن إجراءات تعيين السائقين.السكوتر الذكي

وأشار إلى إطلاق خدمة السكوتر الذكي كوسيلة نقل للمسافات القصيرة التي لا تحتاج استخدام الراكب لمركبات الأجرة بتكلفة منخفضة، حيث يسهم في توفير الوقت والجهد للوصول إلى المواقع المختلفة برأس الخيمة، ضمن استراتيجية تقديم خدمات متميزة وذكية، لافتاً إلى أن السكوتر الذكي تم اعتماده لأول مرة في رأس الخيمة كمرحلة تجريبية للتنقل إلى الوجهات بأسرع وقت ممكن، بالتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، للتعرف على المواقع والرسوم.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة السكوتر تبدأ برسم تشغيلي 4 دراهم و60 فلساً لدقيقة التنقل، بالإضافة لباقات الشراء المتنوعة التي تمكّن المتعاملين من قضاء أوقات مطولة في استخدام الوسيلة الجديدة للتنقل بين وجهاتهم، والتي تم اعتمادها كوسيلة نقل ترفيهية في 5 مواقع برأس الخيمة، من خلال شركتي التشغيل «أرنب» و«سيرك» لمدة 6 أشهر، وتشمل المرحلة الثانية التوسع في مواقع التشغيل.

خدمات جديدة

وأوضح البلوشي أن إجمالي مستخدمي النقل العام بمركبات الأجرة في إمارة رأس الخيمة بلغ 10184372 راكباً خلال العام 2019، مؤكداً أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير واستحداث خدمات جديدة ومتميزة للمتعاملين في مجال نقل الركاب، بحيث تتوافق مع استراتيجية الهيئة للتحول الذكي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل العام والمتخصص.