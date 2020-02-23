«طرق دبي» و«كريم» تدشنان خدمة تأجير الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة (كريم)، رسمياً خدمة تأجير الدراجات الهوائية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك عبر توفير 780 دراجة هوائية، و78 محطة للدراجات في المرحلة الأولى، موزعة على مناطق مختلفة من دبي، ضمن مشروع يشمل توفير 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي، يجري تنفيذه على مراحل مختلفة.

ودشن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومُدثّر شيخة الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة (كريم)، وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، الخدمة في محطة الدراجات بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة ومسؤولي شركة (كريم).

أنظمة ذكية

ووظفت (كريم) الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث الأنظمة الذكية لتتبع مواقع الدراجات وربطها بنظام تحديد المواقع (GPS)، والتنبّؤ بالمناطق ذات نسب الإشغال المرتفعة، إضافة إلى تشغيل محطات لإيقاف الدراجات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير إمكانية التأجير والدفع باستخدام تطبيق (كريم بايك)، الذي يتيح للمتعاملين فك رمز الدراجة الخاصة بهم عبر مسح رمز الاستجابة السريعة على هيكل الدراجة أو إدخال الرمز المكوّن من 5 أرقام من التطبيق في محطة ركن الدراجات.

30 كم/‏‏ الساعة

وتغطي الخدمة العديد من المناطق الحيوية مثل المارينا، وشارع شاطئ جميرا، وأبراج بحيرات جميرا، وذا جرينز، والبرشا هايتس، وقناة دبي المائية، ودبي للإعلام، ووسط مدينة دبي، والقدرة، كما تغطي الشوارع الآمنة في مناطق الكرامة والمنخول، وحددت السرعة القصوى في جميع المناطق سواء تلك المخصصة لقيادة الدراجات أو الشوارع الآمنة بـ 30 كم/‏‏ الساعة، وهي السرعة الآمنة لمستخدمي الدراجات ضمن المسارات المخصصة والطرق الآمنة للدراجات.

وستشغل (كريم) وفقاً للعقد الموقع مع الهيئة الذي يستمر لمدة 15 عاماً، 1750 دراجة، وتركب 175 محطة، خلال أول سنتين من العقد، ترتفع في السنوات الخمس اللاحقة إلى 3500 دراجة، و350 محطة.

جودة الحياة

وأعرب الطاير عن سروره بإطلاق خدمة المشاركة في الدراجات الهوائية، التي تسهم في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية لتطوير جودة الحياة في المدينة، كما تأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد دبي، لتوفير بدائل مناسبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية.

وقال: تسهم الخدمة في تعزيز الاستدامة في دبي وتشجيع السكان والسياح على الاستمتاع بحياة صحية نشيطة من خلال توفير خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات، كما تسهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، من خلال تعزيز رحلات التنقل المرن دون مركبات ودمجها بطرق آمنة ومريحة مع وسائل النقل اليومي، بهدف الحد من استخدام المركبات الخاصة والتحول إلى استخدام وسائل نقل أخرى أكثر استدامة، وهو ما يسهم في دعم جهود حكومة دبي في خفض استهلاك الطاقة، وخفض التلوث، وتوفير بيئة أكثر صحة وسعادة، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

الأول من نوعه

من جانبه قال مُدثّر شيخة: «تغمرنا السعادة والحماس بإطلاق أول برنامج من نوعه مكون من مراحل عدة على مستوى المنطقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ونشكر الجهات الفاعلة في المجتمع التي لعبت دوراً بارزاً في دعم هذه المبادرة، وساعدتنا على تقديم خدماتنا إلى المقيمين والزوار على حد سواء».

وأضاف: نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الطرق والمواصلات في إنجاح هذا المشروع، كما نقدّر الجهود التي بذلها شركاؤنا في (وصل للعقارات) و(إعمار)، ومركز دبي للسلع المتعددة، و(تيكوم)، ودبي القابضة، لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.

425 كلم

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في السنوات الماضية، مسارات للدراجات الهوائية بطول 425 كيلومتراً، شملت العديد من المناطق مثل سيح السلم، وباب الشمس، وشارع القدرة، وقناة دبي المائية، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إضافة إلى المشاريع المنجزة أخيراً في الخوانيج، والورقاء، والمسارات المشتركة في منطقة القصيص، والكرامة، والمنخول بطول (32) كيلومتراً، وسيصل الطول الإجمالي لمسارات الدراجات في دبي 647 كيلومتراً.

السلامة أولاً

انطلاقاً من حرص حكومة دبي على تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية في الإمارة، وخفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث، اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خدمة تأجير الدراجات الهوائية في الإمارة بعد إجراء دراسات مستفيضة تتماشى مع مبدأ الميل الأول والأخير واستراتيجية السلامة المرورية للوصول إلى رؤية صفر وفاة على طرق الإمارة.

وحرصاً من الهيئة على سلامة مستخدمي خدمة تأجير الدراجات الهوائية، دعتهم إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنصوص عليها في الإمارة.