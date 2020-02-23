ورشة توعية للبيطريين العاملين في مسالخ أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة في مقرها الرئيسي بأبوظبي وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي لإدارة النفايات، ورشة توعوية للأطباء البيطريين العاملين بمسالخ بلديات إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الحملة التوعوية للأمن الحيوي في أسواق المواشي والمسالخ، التي أطلقتها الهيئة مؤخراً.

وتضمنت الورشة شرحاً حول دليل التعامل مع الحيوانات المصابة بالأمراض الوبائية المعدية والمشتركة الواجب الإبلاغ عنها في أسواق المواشي والمسالخ بإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوبائية المعدية والمشتركة وطرق مكافحتها، حيث يقتصر تطبيقه والعمل به على المجترات الصغيرة والكبيرة (ضأن، ماعز أبقار، جمال) من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة في الإمارة، كما تم تسليط الضوء على قائمة من الأمراض المستهدفة الواجب الإبلاغ عنها.

وتطرقت الورشة إلى أهم الإجراءات الروتينية الواجب اتباعها لضمان الأمن الحيوي في أسواق المواشي والمسالخ، حيث لا يسمح بدخول الحيوانات غير المرقمة إلى الأسواق والمسالخ.