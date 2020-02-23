حديقة الحيوانات في العين تفتتح «سفاري الفيلة الأفريقية» سبتمبر المقبل

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تستعد حديقة الحيوانات في منطقة العين لإطلاق سفاري الفيلة سبتمبر المقبل، حيث سيمتد المشروع على مساحة 23.77 هكتاراً، وسيشمل استراحات على الطراز الأفريقي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة السفاري عن بعد بواسطة برج المراقبة المخصص لذلك، كما سيشمل على معرض الفيلة الذي سيحتضن فيلاً أفريقية وسيستطيع الزوار أيضا الاستمتاع بمشاهدتها عن قرب والتفاعل معها والتعرف على قصصها من ملاحظي الحيوانات الخاصين بها.

وقالت المهندسة نجلاء النيادي رئيس وحدة الهندسة الكهربائية لـ «البيان»: «يأتي مشروع سفاري الفيلة ضمن حزمة من المشاريع الرأسمالية الجديدة والتي تستعد حديقة الحيوانات بالعين لإطلاقها ضمن رسالتها في توفير تجربة فريدة للزوار وصون الطبيعة ودعم السياحة والاستثمار في إمارة أبوظبي على المستويين المحلي والعالمي».

وتابعت: «ستضع تلك المشاريع العين كمنطقة لها وزنها على خارطة السياحة العالمية»، منوهة إلى أن «مشاريعنا ستنطلق بأيد إماراتية خالصة، لاسيما وأن الكفاءات الإماراتية العاملة في الحديقة تشكل إلى يومنا هذا 58 % وهذه النسبة مستمرة في النمو، ومن جانب آخر يعتبر سفاري الفيلة هو المشروع الوحيد من نوعه في منطقة الخليج العربي وسيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أنواع مذهلة من الحيوانات الأفريقية عن قرب وذلك في قلب الحياة البرية».

وأضافت النيادي: «سيضم المشروع تنوعاً عالمياً نادراً يمزج مجموعة كبيرة من الظباء والأسود والفيلة وغيرها، ويقع في المنطقة الخلفية لسفاري العين الحالية».

وزادت: «يتكون المشروع من سفاري الفيلة الأفريقية، والقرية الأفريقية، والمنطقة التعليمية، ومساحات مفتوحة للتجوال وهي مؤمنة بشكل كبير لتحقيق سلامة الزوار، بالإضافة إلى استراحة وإطلالة على السفاري مع مدرج وبرج مراقبة، ومقهى سفاري الفيلة الذي يستطيع فيه الزوار التمتع بمشاهدة الفيلة في بيئة تحاكي بيئتها الطبيعية، وستتزين مساحات المشروع الشاسعة بمجسمات وصخور وأخشاب محلية من صنع الإنسان بحيث تحاكي البيئة الأفريقية الطبيعية».

ولفتت النيادي إلى أن مشروع سفاري الفيلة سيضم بين 6 إلى 8 فيلة أفريقية و4 أسود و100 من عدة أنواع من الظباء الأفريقية مع مساحات خضراء ذات تنوع نباتي تبلغ مساحته 21.730 متراً مربعاً.

وستوفر سفاري الفيلة تجارب متنوعة مثل إطعام الفيلة في أجواء آمنة وممتعة، وتجربة إطعام الحيوانات الأخرى، والتعرف على قصص من مربيها، وفرصة مشاهدة المنطقة كاملة من خلال برج المراقبة المخصص لذلك. وسيتجول الزوار في أنحاء السفاري برفقة مرشدين سياحيين إماراتيين مؤهلين في هذا المجال.