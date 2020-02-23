ورشة بأبوظبي عن الحفاط على جودة المياه في المدارس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة الصحة العامة، ورشة «المحافظة على جودة المياه في المدارس والحضانات»، وذلك في المجلس البلدي- مبنى البلدية الرئيس بشارع الشيخ زايد في أبوظبي، بمشاركة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وعدد من ملاك ومسؤولي ومديري المدارس والحضانات.

وهدفت الورشة إلى رفع نسبة الوعي لدى ملاك ومسؤولي ومديري المنشآت الخاصة بالمدارس والحضانات بأهمية المحافظة على سلامة ونظافة مصادر المياه من التلوث، سواء كانت خزانات مياه أو أحواض سباحة أو برادات الشرب، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى الطلاب والأطفال حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الأمراض والأوبئة.

واستهلت الورشة برنامجها بفيديو عن التفتيش في قسم رقابة الأنشطة الصحية، أعقبه شرح عن طبيعة الرقابة على مصادر المياه من خزانات مياه الشرب وأحواض السباحة وبرادات السبيل.