«إنترناشونال جولدن جروب» تشارك في «يومكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تشارك مجموعة إنترناشونال جولدن جروب «آي جي جي» الإماراتية في فعاليات الدورة الرابعة من معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز أبوظبي للمعارض.

وقال الفريق متقاعد محمد هلال الكعبى، رئيس مجلس إدارة المجموعة: إن المشاركة تأتي تأكيداً على الوجود في هذا الحدث المهم والكبير، حيث اكتسب هذا المعرض سمعة عالمية في استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأنظمة غير المأهولة والطائرات من دون طيار، إلى جانب الالتقاء بالوفود الحكومية والجهات المتخصصة في هذه القطاعات والمجالات.

وأوضح أن المجموعة تشارك ضمن جناح يتضمن مشاركة عدد من شركائها الاستراتيجيين لاستعراض أحدث الصناعات في مجال الأنظمة غير المأهولة والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي