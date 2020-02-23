شركة «ستراتا» تستعرض قدراتها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تسلط شركة ستراتا للتصنيع المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، الضوء على قدراتها في توسيع إمكانياتها التصنيعية خارج نطاق قطاع صناعة أجزاء هياكل الطائرات، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «يومكس وسيمتكس 2020» الذي ينطلق اليوم في أبوظبي.

وشارك إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، الراعي الذهبي للمؤتمر في جلسة نقاشية جمعته مع نخبة من الخبراء المتخصصين حول دور الأنظمة غير المأهولة في دعم العمليات المختلفة. وقال إسماعيل عبدالله: «نجحت ستراتا في ترسيخ مكانتها كشريك مفضل وموثوق لكبرى شركات صناعة الطيران».