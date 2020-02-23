روبوت لتعقيم غرف العمليات بالأشعة فوق البنفسجية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف الدكتور عبدالله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، خلال مهرجان الكورنيش الابتكاري 2020، عن إطلاق أول روبوت من نوعه على مستوى رأس الخيمة، والثالث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتعقيم غرف العمليات والمرضى والعزل بالأشعة فوق البنفسجية والذي يعمل آلياً بنسبة 100% من خلال خريطة الحركة داخل الغرفة.

قياس الجروح

وأعلن النعيمي عن إطلاق تطبيق «وند سكز» الذي تم تطبيقه تجريبياً في رأس الخيمة داخل مستشفى عبيدالله، لقياس حجم وعمق الجروح وأطوالها والطبقات المتأثرة بهدف توفير العلاج المناسب واختصار وقت الفحص من خلال الحصول على صورة عامة للجروح في مراحلها الثلاث، بالإضافة لجهاز «مزيل الرجفات الآلي»، الذي يسهل حمله واستخدامه خارج المستشفيات وخاصة بالمراكز التجارية والمدارس والأماكن العامة، ليقوم بمهام إعادة تنشيط القلب في حالة التوقف المفاجئ وفق تعليمات آلية ذكية ناطقة لإرشاد المسعف على طريقة استخدام الجهاز.

وأوضحت الدكتورة عهود محمد النعيمي مديرة إدارة الرعاية الصحية بالمنطقة الطبية، أن قسم الصيدلة استعرض باكورة ابتكاراته خلال المهرجان، منها البرنامج التفاعلي الذكي بطريق سؤال وجواب لفئة الأطفال بهدف تثقيفهم بالاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ونتائج حملة تقليل الاستخدام الغير ضروري للمضادات الحيوية التي ساهمت في خفض نسبة الصرف إلى ما يقارب 50%، وخفض التكلفة بما يقارب 20 ألف درهم خلال العام الماضي.

إنجازات

واستعرض قسم الأسنان إنجازات عيادة الرعاية المتنقلة لصحة الفم والأسنان والتي ساهمت بفحص وعلاج ما يقارب من 1000 طالب وطالبة في مدارس رأس الخيمة خلال 2018 ـ 2019، وإجراء الحشوات الوقائية والعلاجية، بالإضافة لفحص أصحاب ذوي الهمم في مدارس الإمارة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر وعمل العلاج والتحويلات اللازمة لهم بمعدل 24 طالباً.

وأكدت النعيمي، أن العيادة المتنقلة تستخدم للعديد من الفحوصات الأخرى منذ عام 2016 مثل الفحص الدوري العام «اطمئنان» للوقاية من السرطان في العديد من المدارس للطاقم التدريسي والجهات الأخرى بمعدل 16 زيارة سنوياً، وتوفير خدمات الفحص المبكر للطلبة فوق 18 عاماً لأمراض السكري والضغط وارتفاع نسبه الدهون وأمراض القلب والاكتئاب وهشاشة العظام كما يتم للراغبات أخذ فحص عينات عنق الرحم وفحص الثدي وسرطان القولون.

وأكدت مهرة محمد بن صراي مسؤولة الابتكار في منطقة رأس الخيمة الطبية، أن شهر الابتكار 2020، يعد منصة مستدامة لتقديم ابتكارات استشراف المستقبل في المجال الطبي والرعاية الصحية لتعزيز مكانة دولة الإمارات الريادي في قطاع الصحة، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالاستفادة من التكنولوجيا في وسائل العلاج وإسعاد المرضى.

وأشارت إلى أن المنطقة الطبية شاركت في مهرجان الكورنيش الابتكاري، بابتكارات مستشفى عبيدالله ومستشفى صقر وقسم الأسنان والصيدلة، لعرض الأجهزة الطبية الحديثة والتطبيقات الذكية، بالإضافة لفحص 90 طفلاً خلال المهرجان من قبل أطباء الأسنان في العيادة المتنقلة.