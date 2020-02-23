استعراض تجربة مراقبة المحكومين إلكترونياً

المصدر: (أبوظبي - البيان )

اطلع وفد من قيادة الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة على تجربة المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين خلال زيارته لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي.

والتقى العقيد د. محمد أحمد البريكي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة الوفد برئاسة برئاسة المقدم ركن حقوقي محمد عبد الله الظهوري وبرفقته عدد من الضباط المختصين، حيث أطلعهم على مهام واختصاصات الإدارة كما تم بحث تعزيز التعاون المشترك.

كما اطلع الوفد على مهام وعمل غرفة العمليات في الإدارة والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة المحكومين بالمراقبة وكيفية التعامل مع المحكومين والتواصل معهم في الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة لأي بلاغات واردة لغرفة العمليات.