اعتماد خطة حملات التوعية المرورية الموحدة بالدولة 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية خطة حملات التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2020، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسلامة لجميع مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس المرور الاتحادي لعام 2020، الذي ترأسه اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، وعقد في الإدارة العامة للمرور بدبي.

جهود

ورحب اللواء الزفين، بأعضاء المجلس وجميع الجهات المعنية في المجال المروري على جهودهم المخلصة التي ساهمت في انخفاض الحوادث والوفيات على الطرق في الدولة عام 2019 مقارنة بالعام الماضي.

وأشاد بالدور الكبير والجهود التي تبذلها إدارات المرور والدوريات بالدولة وجميع القطاعات ذات الاختصاص في المجال المروري، مؤكداً أن تقليل وفيات الطرق وضبط أمن الطريق هو الهدف الرئيسي لإدارات المرور والدوريات، والذي يستدعي تضافر جميع الجهود للحد من وفيات الحوادث المرورية.

مستهدفات

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الحالة المرورية والمستهدفات والمؤشرات الاستراتيجية لعام 2021 ومناقشة ضوابط استخدام الدراجات الهوائية والآليات والجرارات الميكانيكية.

كما تم استعراض خطة الحملات المرورية لعام 2020 الموحدة على مستوى الدولة، ومناقشة فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2020 واعتمادها، ووضع برنامج زمني يحدد مكان إطلاق الحملات المرورية الموحدة على مستوى الدولة من قبل رئيس مجلس المرور الاتحادي وبحضور الأعضاء في كل إمارة.