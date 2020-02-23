دورة حول «إتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت وزارة تنمية المجتمع دورة تدريبية استهدفت مسؤولي خدمات أصحاب الهمم في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، وذلك في إطار الجهود التوعوية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة لمؤسسات المجتمع عموماً، عن «إتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم».أشرفت على تنفيذ الدورة، إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، والتي تأتي في إطار برامج تأهيلية مستدامة لمسؤولي خدمات أصحاب الهمم في مراكز سعادة المتعاملين، حيث تم في وقت سابق تنفيذ عدد من البرامج والدورات التأهيلية، والتي شملت مجموعة دورات لتعليم لغة الإشارة للعاملين مع أصحاب الهمم، وبرنامج إدارة الحالة للتعامل مع أصحاب الهمم.