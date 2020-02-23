جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب التصويت لأفضل حملة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن فتح باب التصويت للجمهور، على أفضل حملة جرى تنظيمها ضمن فئة «صوت المجتمع»، الخاصة بدولة الإمارات، حيث تمنح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ضمن هذه الفئة للحملة، أو الجهة التي أحدثت أكبر تأثير في المجتمع، من خلال الاتصال الحكومي.

ويستمر التصويت لغاية 3 مارس المقبل، على أن يشمل التصويت، 5 حملات تم ترشيحها من أصل 27 حملة تقدمت للمشاركة بالجائزة، الأولى لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والثانية لبلدية مدينة كلباء، والثالثة لوزارة المالية، أما الرابعة، فهي لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والخامسة للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

تتضمن مبادرة هيئة كهرباء ومياه الشارقة المرشحة للتصويت حملة «خلك واعي».

ونظمت بلدية مدينة كلباء، حملة تحت شعار «علمنا مسؤوليتنا». من جهتها، أطلقت وزارة المالية، حملة «دعم رواد لأعمال واستقطاب المبتكرين».

بدورها، أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حملتها «مركز سعادة المتعاملين». كما نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، منتزه الشرطة الصحراوي في النسخة الرابعة لعام 2019.