«ايدج» شريكاً في «تحدي محمد بن زايد للروبوت»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «ايدج» - تجمع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات - عن مشاركتها في الدورة الثانية من تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت لعام 2020، بصفتها شريك التكنولوجيا المتقدمة الرسمي لهذه المبادرة التي تنظمها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مرة كل عامين، وتقام هذا العام بالتوازي مع انعقاد الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» ومعرض التدريب والمحاكاة «سيمتكس»، في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا لتحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت.. «يمثل هذا التحدي مسابقة عالمية مرموقة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، تستقطب فرقاً دولية كبرى، ومؤسسات حكومية إماراتية مرموقة مثل ايدج، شريك متقدم للتكنولوجيا. ويؤكد إقبال المؤسسات العالمية على المشاركة في المسابقة دور الإمارات المتنامي كمركز رائد للابتكارات التي تركز على التكنولوجيا، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالدفاع والأمن.