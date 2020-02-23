1789 طالباً وطالبة يشاركوا في مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنطلق اليوم فعاليات البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وتستمر لمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.ويتنافس في البطولة 1789 طالباً وطالبة من مختلف الحلقات التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة في الدولة للفوز في 28 مسابقة وطنية وعالمية.

وتؤهل البطولة الطلبة الفائزين لتمثيل الإمارات في 10 مسابقات عالمية تعقد على مدى عام 2020 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل وفرنسا واليابان وهولندا، وأربع مسابقات عربية تعقد جميعها في مصر.

وتتزامن فعاليات البطولة مع انعقاد الدورة الرابعة من معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس2020»، إضافة إلى «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت».