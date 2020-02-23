«الصحة» تنظم مؤتمر علوم الإنعاش القلبي

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للابتكار في علوم الإنعاش القلبي، الذي نظمته الوزارة ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2020»، وسط مشاركة نخبة من أبرز خبراء الإنعاش من المجلس الأوروبي للإنعاش وجمعية الإمارات لطب الطوارئ، بهدف تسليط الضوء على آخر مستجدات الابتكار في علوم الإنعاش القلبي، ومواكبة أحدث التطورات في مجال البحوث والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية المتعلقة بعلم الإنعاش.

وتضمن المؤتمر الذي عقد في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بالشارقة، برعاية الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس لجنة الابتكار، والدكتور عارف النورياني الرئيس التنفيذي لمستشفى القاسمي، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب، وصقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير بالشارقة والرئيس التنفيذي للابتكار، عقد ندوات وورش عمل حول الإنعاش، والإسعافات الأولية، وتنظيم جلسات حوارية حول المهارات المتعلقة بالإنعاش، والأنشطة البحثية والسريرية.

وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أن «شهر الإمارات للابتكار» يشكل انعكاساً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل في دولة الإمارات، من خلال تطبيق وتجربة الأفكار المبتكرة التي تفتح الآفاق لوضع الحلول لتحديات المستقبل، مؤكداً حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تحقيق الاستدامة والتطوير والتميز في فعالياتها التي تنظمها خلال شهر الابتكار، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأكد الدكتور السركال أن المؤتمر الدولي للابتكار في علوم الإنعاش القلبي يأتي تحت مظلة الأنشطة المتعلقة بالمؤشر الوطني لخفض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، وفق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021. من خلال اعتماد أحدث الممارسات العلمية في علوم الإنعاش.