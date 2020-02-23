انطلاق ملتقى «الابتكار الدولي الأول» اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

تنطلق في دبي اليوم أعمال ملتقى «الابتكار الدولي الأول»، الذي تستمر فعالياته إلى 27 فبراير الجاري بالتعاون بين جمارك دبي ووزارة الاقتصاد في شهر الإمارات للابتكار، ويمثل الملتقى أكبر منصة تجمع المبتكرين والمبدعين من مختلف الجنسيات والأعمار لعرض تجاربهم وابتكاراتهم في القطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم، والقطاع الحكومي القطاع الخاص.

ويسعى الملتقى الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي تقام فعالياته في المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد في دبي، إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه، وتبادل المعرفة بين المبتكرين والمبدعين تحت منصة واحدة، وتطوير ابتكارات يمكنها تغيير أساليب العمل في القطاعات الحيوية، وكذلك دعم الموهوبين والمبدعين عبر توفير مظلة مجانية لعرض ابتكاراتهم، ويهدف الملتقى إلى تعزيز موقع الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، حيث حافظت الإمارات على المركز الأول عربياً، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين لتصبح في المركز 36 عالمياً لنتائج المؤشر للعام 2019.

وسيتناول اليوم الأول من الملتقى كلمة محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وكلمة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الذي سيسلط الضوء خلالها على أهمية الابتكارات في تحقيق استراتيجية الإمارات للابتكار المتقدم والتنمية المستدامة ودور جمارك دبي في رعاية ودعم المبتكرين.