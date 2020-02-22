فريدة الحوسني: 13 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الإمارات وشفاء 3 حالات

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

قالت الدكتورة فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة ـ أبو ظبي والمتحدث الرسمي للقطاع الصحي في الإمارات، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 2019» يشير إلى اكتشاف 13 إصابة مؤكدة بالفيروس، تم شفاء ثلاث حالات منها بحيث لم تعد حاملة للفيروس، ويتم متابعتها وفحصها بشكل مستمر للتأكد من خلوها من الفيروس، إضافة إلى وجود حالتين حرجتين حتى الآن.

وأضافت في مداخلة تليفزيونية لبرنامج «علوم الدار» أن جهود دولة الإمارات تتركز على إجراءات التقصي الوبائي النشط والاستباقية في إكتشاف الحالات، وفي حالة اكتشاف أية حالة إيجابية تتم عمليات تقصي وبائي للتعرف على جميع الحالات المخالطة وعزل الإيجابية منها لمنع انتشار المرض.

وأوضحت أنه نظرا لوجود نسبة كبيرة من المصابين بالفيروس «كوفيد ـ 2019» حول العالم ليس لديهم أعراض محددة للمرض أو وجود أعراض بسيطة قد تظهر على البعض منهم، فإن الإجراء الأهم مع تلك الحالات هو العزل، لمنع انتشار المرض ومنع سريانه في المجتمع، حيث تتم مراقبة الوضع الصحي لهذه الحالات بصورة مستمرة، وفي حال ظهور أعراض المرض على أية حالة معزولة يتم علاج الأعراض السريرية للمصاب، مشيرة إلى أن هناك العديد من مضادات الفيروسات التي تم الإعلان عنها أنها قيد التجربة لعلاج المرض والكثير منها متوفر في الدولة.

وأشادت الدكتورة الحوسني بالجهود العالمية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث يتم توفير بيانات تفصيلية للوضع الوبائي في الصين، والتي أوردت مؤخرا بعض البيانات المطمئنة حول المرض، حيث تبين أن نسبة الوفيات جراء المرض تمثل أقل من 1% وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بأمراض أخرى مثل الانفلونزا، وذلك على الرغم من انتشار المرض بصورة سريعة، موضحة أن المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي تعد الأكثر تأثرا بالمرض، هي الأشخاص كبار السن أو ممن لديهم ضعف في المناعة.

اقرأ أيضا

الإمارات تعلن تشخيص حالتين جديدتين بكورونا لإيراني وزوجته