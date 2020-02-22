شهر الابتكار في دبي.. ابتكارات حكومية واستعراض لأفضل الممارسات

المصدر: وام

تشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي التي تنظمها الأمانة العامة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من 22 حتى 28 فبراير الجاري في منطقة أبراج الإمارات تحت شعار "ابتكر استعداداً للخمسين" عدة جهات حكومية منها هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة دبي المستقبل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وتستعرض منصة الفعاليات الحكومية في دبي أهم وأحدث ابتكارات وأفضل الممارسات الحكومية، كما سيتم من خلال المنصة إطلاق مشاريع المرحلة 1.0 وتنفيذ مخرجات مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتطبق دبي ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، حيث ينظم فريق "دبي 10X في مؤسسة دبي للمستقبل فعالية خاصة لاستعراض مشاريع المرحلة الأولى، بالإضافة إلى منصة حوارات الابتكار حيث سيتم تنظيم 19 جلسة يشارك فيها متحدثون من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال في مجال الابتكار، بالإضافة لعدد من الجلسات المعرفية يتم تنظيمها بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية.

ألى ذلك أكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار هي بمثابة احتفال وطني يجمع الابتكار والمبتكرين في مكان واحد، ويعبّر عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية، تمكّن الدولة من خلق بيئة محفزة لذوي الأفكار الخلاقة، مشدداً سعادته أن اهتمام دبي بالابتكار ينبع من رؤية قيادتها الاستشرافية الرامية إلى ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة باستثمار الفرص وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال البسطي : "الابتكار رهاننا لضمان استدامة مستقبلنا، ونشكر الجهات الحكومية والخاصة المشاركة على تأدية دورها كمحرك رئيس للنمو وأداة أساسية في مختلف القطاعات، ومن شأن هذه الفعالية أن تمهد الطريق لنا لفتح آفاق جديدة من التميز والإبداع، وبما يسهم في تحقيق سعادة ورفاه المجتمع".

من جانبه قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن شهر الإمارات للابتكار، أوجد منافسة فريدة من نوعها بين المؤسسات على مستوى الدولة، كما أتاح العديد من الفرص لعرض آخر وأحدث التقنيات والحلول الذكية في العالم، والتي نجحت الإمارات بمؤسساتها وقطاعتها وهيئاتها في توظيفها بالشكل الأمثل.

وأكد أن فكرة هذا الشهر التي بدأت بأسبوع واحد للابتكار عام 2015، تعكس الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تمتلكها الدولة في مواكبتها للمتغيرات السريعة في العالم، وفي سباقها مع الزمن نحو المستقبل، موضحا قيمة وأهمية التحولات التي تشهدها الإمارات في هذا الشأن، والتي ترسخ مكانتها بوصفها الدولة العصرية الأكثر تقدماً، والأفضل في رفاهية العيش وجودة الحياة.

وعن مشاركة الهيئة في هذا الشهر، وضمن أسبوع الابتكار المخصص لمدينة دبي، قال معالي القطامي إن الهيئة تمضي بوتيرة سريعة على طريق امتلاك تقنيات الجيل الجديد، وما يشمله من الروبوتيات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول الذكية، التي وظفتها الهيئة في منشآتها الطبية، لإجراءات العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة، ومن ثم توفير منظومة متطورة للرعاية الصحية المتكاملة، وخدمة الناس بشكل أفضل، إلى جانب تطوير الممارسات المهنية في صفوف الكادر الطبي والفني.

في السياق نفسه تستعرض الهيئة من خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار بدبي، ومنصتها في "البوليفارد" أبراج الإمارات، مجموعة من التقنيات والحلول الذكية الحديثة، من بينها: روبوت القسطرة، الذي يستخدم في عمليات قسطرة السكتة الدماغية، وروبوت العمود الفقري، المستخدم في علاج الكسور المعقدة، وإعوجاج العمود الفقري.

من جانبه أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت هدفًا رئيساً ترمي لتحقيقه بحلول عام 2021، وهو أن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمية في مؤشر الابتكار العالمي، وأن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال مستقبل التنقل، وتوظيفها في تحقيق السعادة والرفاهية للسكان في إمارة دبي.

وقال معاليه " تبنت الهيئة حلولاً ابتكارية لمواجهة تحديات النقل الحالية والمستقبلية في الإمارة، وتمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من دمج الابتكار في الخدمات المقدمة للجمهور، واعتمدت استراتيجية للابتكار، وأسست مختبر للابتكار يعنى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما دخلت الهيئة في سباق مع الزمن لتنفيذ 4 مبادرات ضمن مشروع دبي 10X لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تسبق مدن العالم بـ 10 سنوات، كما بدأت في تطبيق عدة وسائل ضمن مبادرة النقل المشترك بهدف توفير بدائل للسكان وتسهيل التنقل خاصة للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير، ومنها المركبات والدراجات المشتركة والحافلات حسب الطلب، كما بدأنا منذ 3 سنوت بالتشغيل التجريبي لمركبات ذاتية القيادة، والتشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، ووحدات التنقل الذكية ذات السعة المختلفة حسب حجم الطلب، والمركبة الجوية ذاتية القيادة، وأعلنت مؤخراً عن دراسة وحدات النقل المعلقة، وغيرها من المبادرات".

وأضاف " تسعى هيئة الطرق والمواصلات لصناعة مستقبل التنقل في إمارة دبي بما يخدم السكان ويحقق الريادة".

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : " تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، وتتخذ حكومة دولة الإمارات من الابتكار منهجا ومن استشراف المستقبل أولوية في عملها وصياغة سياساتها واتخاذ قراراتها.

ويسهم تخصيص شهر للابتكار سنوياً في تطوير القدرات الإبداعية والابتكارية وترسيخ الابتكار كممارسة قياسية ضمن مستويات العمل كافة".

وأضاف " في هيئة كهرباء ومياه دبي، نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا في إطار جهودنا لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكارا على مستوى العالم، والانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد، وشركات الأعمال، والقطاع الحكومي والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة".

وقال " نجحت الهيئة في مأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية عبر مواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتبنّي التقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين وغيرها، ما أسهم في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية تفوق نخبة الشركات العالمية، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء العام الماضي إلى نحو 3.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والفاقد من شبكات المياه إلى 6.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.. كما حققت الهيئة أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنويا، والذي بلغ 1.86 دقيقة انقطاع لك مشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف " حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، على المرتبة الأولى على مستوى العالم في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصادا حول العالم، كما أسهم الابتكار في تحقيق الهيئة للمركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 بنسبة 90.1% ".

وقال معاليه " نعاهد قيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل على ابتكار تجارب فريدة تعزز من سعادة جميع المعنيين ولا سيما المتعاملين حتى نسهم في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وفق رؤية واضحة وخطط وبرامج مستدامة، للمساهمة في وصول دولة الإمارات لأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول مئوية الإمارات في العام 2071، وأن يكون "عام الاستعداد للخمسين" نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تستشرف المستقبل فقط، وإنما تصنعه، ولا ترضى سوى بالمركز الأول في جميع المجالات".

من جانبه أكد معالي اللواء عبدالله خليفة المري - القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت على توظّيف الابتكار لدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وجعل دبي المدينة الأكثر أمناً وسلامة.

وأضاف أن شرطة دبي اطلقت عدة منهجيات وأنظمة عمل تدعم التوجه الاستراتيجي في الابتكار بالقدرات المؤسسية ، ومن بينها ميثاق الابتكار الذي يشتمل على تعهّد القيادات العليا بتبني الابتكار ودعم المبتكرين ، كما تم تشكيل مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي ، والذي يهدف إلى تعزيز سمعة ومكانة شرطة دبي كمركز عالمي للابتكار بالإضافة إلى تشجيع وبناء القدرات في مجال الابتكار الشرطي وجعل الابتكار محرك رئيسي للتطوير والتحسين.

كما عملت شرطة دبي على صناعة بيئة عمل محفزة وملهمة من خلال تدشين مختبر الابتكار الذي تم تاسيسه بمعايير عالمية ، الى حانب تبني نظام تفريغ المبتكرين الذي يهدف الى دعم وتحفيز المبتكرين من خلال توفير الوقت اللازم لهم لتطوير افكارهم ومشاريعهم الابتكارية وتحويلها الى ابتكارات ذات قيمة يمكن استغلالها.

وقال سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي " يعتبر شهر الإمارات للابتكار الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين فرصة مثالية لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في وضع حلول وتصاميم للمستقبل بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للابتكار وتلبيةً لتطلعات الحكومة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات ودعم مكانتها كعاصمة للإبداع والممارسات المبتكرة".

وأضاف سعادته " نحرص من خلال مركز الإبداع والابتكار المتواجد في الإدارة على توفير أدوات وحلول مبتكرة وسهلة لمنظومة التكامل المؤسسي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل وبناء وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل وصولاً إلى أعلى مستويات من الكفاءة والجودة." مؤكداً أن هذا الحدث الوطني السنوي يشكل بيئة محفزة للمبتكرين للمساهمة في مسيرة الابتكار في الدولة" وأوضح أن شهر الإمارات للابتكار لهذا العام يشهد مشاركات وحلول استثنائية لتحديات الخمسين عاما المقبلة ونحن في إقامة دبي مستعدون للمشاركة في تصميم المستقبل ووضع استباقية مبتكرة من خلال مشاريعنا الابتكارية المتميزة كصمام الأمان الذي يعتبر منظومة تعمل على التصدي للوثائق المزورة من خلال التدقيق المسبق قبل الوصول، و مشروع منفذ حتا الذكي الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات من خلال تخصيص ممر سريع للمسافرين براً وغيرها من المشاريع الجديدة التي تضاف إلى سجل الإدارة الحافل بالمشاريع الابتكارية.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن نيابة دبي حريصة على تطوير العمل الحكومي وتحويله إلى منظومة سباقة ومبتكرة في أدائها وأدواتها، إلى جانب تحفيز الموظفين وخلق لهم منصات لإبراز ابداعاتهم وقدراتهم ليرسموا ملامح جديدة في هذا الاطار، كما تطبق الدائرة الاستراتيجيات التي تساعدها في تحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية التي تتماشى مع حكومة دبي وتحديدا الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي، موضحا أن نيابة دبي في كل عام تعرض جميع المشاريع والمبادرات الحاضنة للابتكار وتقدمها للمجتمع بصورة واقعية تؤدي إلى تسهيل الحياة المعيشية للأفراد وتحقق لهم السعادة والاستقرار.

من جانبه قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي " يشكل الابتكار محور رؤيتنا في الحاضر وفي استشراف المستقبل، وركيزة في منهجيات فكرنا وغاية في أساليب عملنا، وخلال مسيرتنا حققنا من خلاله تطبيقات كثيرة بكفاءة وفعالية داعمة لعملياتنا الرئيسية وللعمليات المساندة".

وأضاف "علمتنا قيادتنا الرشيدة أن السياسات الادارية المنفذة، والعمليات الميدانية المطبقة، والخدمات الراهنة مهما كانت متميّزة فإنها قابلة لان تكون أكثر تميزاً، ونحن نركز على تطوير واختبار وتنفيذ الأفكار المُبتَكرة التي تحقّق منفعة عامة ترضي المتعاملين وتُسعدهم. فالابتكار هو جوهر الإدارة الناجحة، ومؤشر رئيسي لمدى التزامها بسياسة استدامة التطور، وحرصها على إيجاد فرص متعددة لرعاية الابتكار، وتنفيذ الأفكار المُبتَكرة، التي تحقق نتائج تغييرية تخدم المتعاملين والعاملين، على أن تقوم عملية الابتكار على مبدأ التطوير التراكمي المستمر، الذي ينظر الى الخدمات الحكومية كمنظومة متكاملة وممارسة يومية وثقافة مؤسسية واحدة".

وقال " فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الابتكار يجب ان يصبح عادة حكومية، وممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة، وان هدف الحكومة الجديد أن تكون الأكثر ابتكاراً في العالم".. ونحن في عام الاستعداد للخمسين نتطلع الى أن تكون دولتنا الأكثر ابتكاراً عالمياً...من خلال تطبيق مبدأ الشراكة الواسعة بكفاءة وفعالية، مع شركائنا، في القطاعين الحكومي والخاص، ومن أفراد المجتمع، كفريق مُبتَكِر واحد. لقد أثبتت تجربة دولتنا الرائدة أن أفضل استثمار للابتكار من أجل المستقبل هو: رعاية المبتكرين".

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، " التزاماً بتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بتعزيز ثقافة الابتكار كأساس للعمل لاستشراف المستقبل وبناء غد أفضل للأجيال القادمة، يسعدنا المشاركة في فعاليات شهر الابتكار وهو الحدث الوطني الأبرز لتعزيز ثقافة الابتكار في بلادنا وتحويل الرؤي والنظريات إلى واقع ملموس، على نهج أفضل الممارسات العالمية ذات الطابع الابتكاري واستثمار الموارد بالشكل الأمثل لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق سعادة المجتمع".

وأضاف إن بلدية دبي، التي تتبنى رؤيتها "مدينة سعيدة ومستدامة"، والتي جعلت من قيمة الابتكار، واحدة من أهم قيمها المؤسسية، والتي صممت واتبعت استراتيجية للابتكار والمعرفة 2018- 2021، تشارك بقوة في شهر الابتكار، من خلال منصة رئيسية والعديد من الفعاليات المختلفة، بعضها بالمشاركة مع باقي دوائر دبي والجهات الحكومية و الأخرى التابعة للقطاع الخاص، وكذلك عبر منصات البث الحي لحوارات الابتكار عبر شاشات تفاعلية بمقرات، برواز دبي، والمركز الرئيسي للبلدية ومركزي الكفاف والطوار، كما ننظم بعض الورش والمبادرات والملتقيات والتي سوف تعرض عبر كافة منصاتنا الإعلامية".

وأكدت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دائرة دبي الذكية، أن شهر الابتكار أصبح يشكل علامة فارقة في مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة لدولة الإمارات، ويرسخ الجهود الحثيثة للجهات الحكومية لتعزيز نهج الابتكار بين موظفيها من أجل تقديم أفضل الخدمات لإسعاد الناس والاستعداد للمستقبل بأفضل طريقة ممكنة، ما يجسد تطبيقاً واقعياً لشعار الشهر لهذا العام "الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين"، الذي يهدف إلى إيجاد حلول استباقية لتحديات خمسة عقود مقبلة، وفقاً لرؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة".

وقالت سعادتها "نعمل في دائرة دبي الذكية، على أن تكون دبي المدينة ليس فقط الأذكى والأسعد على وجه الأرض بل الأكثر ابتكاراً أيضاً، وذلك من خلال توظيف أفضل التقنيات والتكنولوجيا لتحسين جودة ونوعية حياة المواطنين والمقيمين والزوار، كما نسعى من خلال رفع كفاءة العمليات والخدمات الحكومية في المدينة، إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية".

وأضافت " مشاركتنا في شهر الإمارات للابتكار تعد فرصة لعرض الإنجازات الابتكارية التي عمل عليها فريق دبي الذكية لتحسين حياة الناس، ولعل أبرزها تطبيق "دبي الآن"، الذي يشكل منصة خدمات ذكية مركزية سهلة وسريعة، تساعد سكان دبي على إنجاز معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت أو عن طريق هواتفهم الذكية فقط، إلى جانب "الهوية الرقمية"، التي ستلعب دوراً حيوياً في إنجاز المعاملات الحكومية خلال السنوات المقبلة، وهي الحل الموحد للهوية الوطنية الرقمية".

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء " تسعدنا المشاركة في أسبوع الابتكار حيث نسلط الضوء على آخر إنجازاتنا ومشاريعنا في مجال استكشاف الفضاء، ونحظى بفرصة لعرض مشاريع المركز أمام فئات مختلفة من الجمهور والتواصل معهم والإجابة على استفساراتهم. فنحن في مركز محمد بن راشد للفضاء، نولي أهمية قصوى لنشر الوعي حول نشاطاتنا لاستكشاف الفضاء وإشراك الجماهير، لأننا نعمل من أجل مستقبل كل البشر، وكل مواطن ومقيم في الدولة سيتأثر بهذه المشاريع النوعية التي نطلقها".

ويشارك في أسبوع الابتكار مركز محمد بن راشد للفضاء، إذ يلقي أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي كلمة حول تجربتهما في خوض مجال الفضاء، بالإضافة إلى المراحل والتحديات والتجارب التي كان عليهما تخطيها. هذا كما يعرض المركز خلال مشاركته نبذة عن إنجازاته، مع معلومات مفصلة عن أحدث مشاريعه، وهي: مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ -مسبار الأمل- الذي ينطلق في يوليو المقبل، ومشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

من جانبه أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بما يسهم بإعداد جيل المستقبل من المواهب الوطنية المبتكرة، وتطوير منظومة متكاملة للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والتميز والممارسات المبتكرة.

وقال إن حي دبي للمستقبل الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سيكون وجهة دائمة على مدار العام لأفضل العقول المبتكرة والأفكار الواعدة في دولة الإمارات والعالم، ويستضيف خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار مجموعة من المشاريع والمبادرات الحكومية التي أطلقتها الجهات الحكومية في دبي ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "دبي 10X" لدعم جهود دبي وريادتها في تصميم مستقبل دبي".

ويشهد أسبوع الابتكار في دبي حزمة فعاليات مبتكرة من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة، تدعم في مجملها الهدف الرئيسي للمبادرة في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، وفي إطار حرص دبي على لعب دور ريادي في مسيرة التطوير والتنمية، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها، ودعم رؤية الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية وتطويعه لخدمة وتطوير جميع القطاعات الحيوية.

وتستهدف الفعاليات جميع فئات المجتمع لاطلاعهم على أبرز الجهود المبذولة في هذا المجال والتي تطمح دبي من خلالها إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في الريادة وصدارة مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز استدامة اقتصادها وفق أسس مبتكرة.

ويحظى زوار فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، بفرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والإبداعات، وستتاح لهم فرصة التفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين على مدار 7 أيام في منطقة أبراج الإمارات، كما سيتمكن الزوار من المشاركة في العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية.