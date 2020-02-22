منصور بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة الاستعداد للخمسين

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، أن الإعداد للمستقبل برؤية طموحة هو نهج راسخ لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموه لدى ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، إن إعلان العام 2020 "عام الاستعداد للخمسين" يجسد الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يركز على الإنسان والارتقاء بجودة حياته في كافة المجالات.

وأضاف سموه: ان دولة الإمارات تواصل مسيرتها على خطى الآباء المؤسسين الذين أرسوا برؤيتهم الحكيمة أسس النهضة الحضارية والتقدم والازدهار الذي يرتكز على الإنسان، وتواصل البناء على هذا التراث القيادي الاستثنائي في تصميم ملامح حياة أجيال المستقبل، مؤكدا أهمية المشاركة الفاعلة من كافة فئات المجتمع في تطوير مستقبل الإنسان في دولة الإمارات.

وشدد سموه على دور اللجنة المحوري والمهم في تنفيذ توجهات الدولة ورؤى القيادة الحكيمة بالإعداد للمرحلة المقبلة، عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات والمتغيرات العالمية المقبلة، لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين والوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالميا بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

وتضم لجنة الاستعداد للخمسين في عضويتها، معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائباً لرئيس اللجنة، وكلا من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أميناً عاماً للجنة.

كما تضم سعادة الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وسعادة حميد راشد حميد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

واستعرضت لجنة الاستعداد للخمسين، خطة العمل والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة الأولى من مئوية الإمارات، وناقشت تشكيل فرق عمل مشتركة على المستويين الاتحادي والمحلي للإشراف على قطاعات الخطة، وبحثت تشكيل فريق وطني من نخبة العقول الإماراتية وأصحاب الخبرات لتصميم الخطط المستقبلية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية على مستوى دولة الإمارات، عبر إشراك المجتمع بمختلف فئاته وخصوصا الشباب، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وتتضمن مهام اللجنة وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والإطار الزمني لتطبيقها، وتطوير منظومة العمل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل بمشاركة كافة فئات المجتمع لتصميم الحياة بدولة الإمارات.

كما تعمل اللجنة على وضع الخارطة الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، وتطوير القطاعات الحيوية وتجهيزها للمستقبل، ووضع تصور متكامل للمجتمع الإماراتي، وتصميم وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنتاجية للأجيال الجديدة لإعدادها للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في عمليات التخطيط للمستقبل.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنا في ديسمبر الماضي العام 2020 "عام الاستعداد للخمسين"، الذي سيشهد إطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة المستويات، ووجّه سموهما بتشكيل لجنتين تابعتين لمجلس الوزراء، "لجنة الاستعداد للخمسين " برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والثانية للإشراف على الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

- مل -