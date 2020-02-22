انخفاض البلاغات المقلقة المجهولة في منطقة بر دبي 72%

المصدر: البيان الإلكتروني

ثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الجهود التي قام بها العاملون في مركز شرطة بر دبي، في إطلاق مبادرات عدة لتطوير منظومة العمل الجنائي في المركز ولتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتسخيرها في خدمة موظفي المركز والمتعاملين في منطقة الاختصاص.

جاء ذلك خلال تفقد سعادته لمركز شرطة بردبي ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، والعقيد خالد سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد راشد محمد الشحي، نائب مدير المركز، والرائد الدكتور عبد الرزاق بن ميا رئيس قسم التفتيش وعدد من الضباط.

واطلع اللواء خليل المنصوري على التقنيات والأنظمة والتطبيقات والحلول الذكية في المجالات الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في ذلك، ثم اطلع على احصائيات قسم السجلات الجنائية الذي استقبل 20 ألفاً و900 بلاغاً جنائياً خلال العام الماضي، المعلوم منها 20 ألفا و725 بلاغا، فيما المجهول يبلغ 175 بلاغا.

وأظهرت السجلات انخفاضاً في البلاغات المقلقة المجهولة بنسبة 72%، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص وحرص ضباط المناوبين في المركز على التعامل السريع مع البلاغات كافة، بهدف بسط الأمن والأمان في الإمارة.

كما اطلع اللواء المنصوري على احصائيات قسم التسجيل المروري، ووجه بزيادة الحملات التوعوية وتكثيف الدوريات على المناطق التي تقع فيها حوادث مرورية في منطقة الاختصاص.

كما قام المركز بتسوية قضايا شيكات في العام الماضي بلغت قيمتها حوالي 767 مليونا و433 ألف درهم، بينما قام بتسوية قضايا شيكات بلغت قيمتها حوالي 567 مليون درهم في العام 2018، وتم تسديد قيود 4375 شخصاً في بلاغات شيكات.

واستعرض العقيد راشد محمد الشحي، نائب مدير مركز شرطة بر دبي أبرز المشاريع المستقبلية والمبتكرة المتوقع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، المتمثلة في مبادرتين، الأولى مركز الخدمة الموحدة والتي تهدف إلى تقديم الخدمة في نفس مكان الواقعة، وتحقيق صفر مراجعين للمركز.

أما المبادرة الثانية فهي جهاز تم ابتكاره وتطويره لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث بعد انتقال الدورية للبلاغات البسيطة، وإرسال الأدلة إلى المختبر بشكل آلي، ويهدف الجهاز إلى زيادة كفاءة وفاعلية استخراج الأدلة الجنائية من خلال تمكين أفراد القوة بجميع المستويات من استخدام التقنيات المتطورة وسرعة الوصول إلى الجناة بشكل لحظي، إضافة إلى تقليل التكاليف المادية للبحث الجنائي وتوفير الموارد البشرية، وتخفيف ضغط العمل عن فريق مسرح الجريمة والمختبر الجنائي بما يمنحهم وقتا أكبر للتركيز على القضايا الكبرى.

ودشن سعادة اللواء خليل المنصوري الصالة الرياضية بمركز شرطة بر دبي تشجيعاً لممارسة الرياضة، واهتماماً بالعنصر البشري وتهيئة كافة الإمكانيات لخدمة الرياضيين وتفعيل الجوانب الرياضية بالمراكز بما يحقق الصحة واللياقة البدنية لدى الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي، مؤكداً أن تدشين الصالة يأتي بناء على توجيهات معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالاهتمام بالرياضيين والعنصر البشري في شرطة دبي وتوفير الإمكانيات لهم بما يعزز الجوانب الرياضية والصحية واللياقة البدنية لهم.