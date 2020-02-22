إشادات واسعة بالمبادرة في وسائل الإعلام الإقليمية

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أفردت الصحافة العربية والحسابات الإلكترونية الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي مساحات كبيرة وواسعة في تغطيتها أمس لمبادرة «صناع الأمل» التي توجت 5 من فائزيها أول من أمس، فيما تنوعت عناوين مختلف الصحف بين أهمية المبادرة وتأثيرها، وعرض إسهامات الفائزين وما قدموه ليصلوا إلى هذه المرتبة، فضلاً عن تكريم الدكتور مجدي يعقوب بوشاح العمل الإنساني، ورصد 88 مليون درهم كتبرعات لمستشفى القلب الجديد، وصولاً لاختيار الفنان المصري أحمد حلمي ليكون أول سفير لمبادرة صناع الأمل.

وخصصت الصحافة المصرية تحديداً صدر صفحاتها للتكريم الكبير الذي ناله الدكتور مجدي يعقوب من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوشاح العمل الإنساني، حيث عنونت جريدة الأهرام المصرية عبر موقعها «بوابة الأهرام»: «محمد بن راشد يكرم صناع الأمل وتبرعات بـ 88 مليون درهم لمستشفى مجدي يعقوب».

من ناحيتها، كتبت صحيفة الوطن المصرية أن «مصر حاضرة بقوة»، لافتة إلى تكريم 3 مصريين وعلى رأسهم الدكتور مجدي يعقوب بوشاح العمل الإنساني، والفنان أحمد حلمي ليكون سفيراً للمبادرة، والدكتور مجاهد مصطفى الطبيب الذي كان بين أفضل 5 مبادرات إنسانية للأمل، فيما رصدت الصحيفة في تقرير مطول عنوانه: «8 معلومات عن مبادرة صناع الأمل.. استفاد منها 70 مليون شخص في 86 دولة، فيما أنفقت المبادرة 4.8 مليارات درهم بين 2016 و 2018»، حيث رصدت كل المعلومات عن المبادرة خلال دوراتها الثلاث.

وقالت صحيفة اليوم السابع تحت عنوان: «حاكم دبي: 360 مليون جنيه تبرعات لمستشفى مجدي يعقوب للقلب في القاهرة»: إن المبادرة هي الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء الذين يساهمون في بناء واقع أفضل لمجتمعاتهم من خلال مشروعاتهم الإنسانية.

تغطية عالمية

وتناولت «سكاي نيوز عربية» في تغطية شاملة عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، الحدث بإبراز التبرع الضخم الذي خصصته المبادرة لمستشفى مجدي يعقوب، حيث استهلت الخبر بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري.

وقال موقع «إيلاف» الإلكتروني تحت عنوان: «الإمارات ستبقى مستمرة في احتضان صناعة الخير.. محمد بن راشد يكرّم صناع الأمل».