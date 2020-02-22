حاكم مومباسا يبارك لأحمد الفلاسي التتويج

المصدر: (دبي - البيان)

بارك حسن جوهو، حاكم مومباسا الكينية، للمواطن أحمد الفلاسي، على تتويجه وعائلته بلقب «صانع الأمل العربي» للعام 2020، وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لأحمد الفلاسي تتويجه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلقب #صانع_الأمل 2020...».

المواطن أحمد الفلاسي، عاين الألم عن كثب أثناء رعايته والدته في مرضها الأخير، فلم يدر وجهه عنه، بل حدّق فيه ملء عينيه وفكر كيف يهزمه ويزيح ظلامه عن وجه أمه ومن يعانون مثلها من الفشل الكلوي. شاهد معاناتها بصمت مع غسيل الكلى الذي يستمر لساعات، فيمضّ القلب وينهك البدن رويداً رويداً. رافق أمه في مرضها، يشد على يدها، ويسامرها أثناء ساعات الغسل الطوال إلى أن فارقت الحياة.

تلك التجربة تركت أعظم الأثر في نفسه. فخلال بحث عن أحدث المعلومات الطبية حول المرض، عرف أن بعض مرضى القصور الكلوي في المجتمعات الفقيرة ينتظرون الأيام والأسابيع حتى يحين دورهم في غسيل الكلى.

البداية كانت مع مركز لغسيل الكلى في مستشفى مومباسا في كينيا، زاره فوجده في حالة يرثى لها، قديماً متهالكاً يحتاج إلى كل شيء. فقرر الانطلاق من هناك. وبدأ يؤمّن للمستشفى احتياجاته وتجهيزاته وصار قسم غسيل الكلى الذي بناه أحمد وجهزه بالمعدات الطبية المتطورة يخدم 8000 مريض.