شرطة أبوظبي توعي سائقي الشاحنات

المصدر: (أبوظبي-البيان)

قدمت إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي توعية مرورية ميدانية لسائقي الشاحنات في القيادة الآمنة والالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتكثيف الضبط المروري للحد من أبرز المخالفات التي ارتكبوها مؤخراً ونتج عنها حوادث ضمن حملة «درب السلامة».

وقال الرائد عبدالله القبيسي رئيس قسم الضبط المروري: إن حملات الضبط الميدانية ركزت على فحص سلامة إطارات المركبات ومخالفة السائقين المنتهية صلاحية إطارات مركباتهم وحثهم على تبديلها وإجراء الصيانة الدورية، ومخالفة غير الملتزمين بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات وغير الملتزمين بربط حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة.