تخريج 58ضابطاً بدورتي القيادات الوسطى

المصدر: (عجمان-البيان‏) ‏ ‏ ‏ ‏‏‏

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، حفل تخريج دورتي القيادات الوسطى رقم 70 و71 اللتين ينظمهما معهد تدريب الضباط بوزارة الداخلية، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، وذلك في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة. ‏

شارك في الدورتين 58 ضابطاً من مختلف إدارات وزارة الداخلية والقيادات العامة ‏للشرطة بالدولة بعد أن أنهوا متطلبات التخرج بالدورتين، حيث تلقوا معارف ومهارات ‏متنوعة تعدهم لمتطلبات مرحلة جديدة من حياتهم الوظيفية.‏

حضر الحفل العميد الدكتور عمر محمد الخيال مدير معهد تدريب الضباط، والعميد الدكتور ‏جاسم محمد البكر نائب مدير مدرسة الشرطة الاتحادية، ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط ‏في وزارة الداخلية.‏

وأكد العميد الخيال أن التدريب جزء رئيسي من المنظومة الإدارية في وزارة ‏الداخلية ومنطلقاً نحو تحقيق الإبداع، وفي ختام الحفل قام اللواء الشيخ سلطان النعيمي بتوزيع الشهادات على الخريجين.