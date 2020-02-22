الإمارات تستضيف سفيرات من الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك ـ وام

استضافت الإمارات، في إطار منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، تسع سفيرات من الأمم المتحدة اللاتي التقين بكبار المسؤولين في الدولة وناقشن الفرص المتاحة لتعزيز العمل المتعدد الأطراف.

ضم وفد السفيرات: أديلا راز، المندوبة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، وبيسيانا كاداري المندوبة الدائمة لجمهورية ألبانيا، وماري تشاتاردوفا، المندوبة الدائمة لجمهورية التشيك، وإجريسيلدا أراكيلي جونزاليس لوبيز، المندوبة الدائمة للسلفادور، وصوفيا تسفاماريام، المندوبة الدائمة لإريتريا، وكيشا ماكوير، المندوبة الدائمة لغرينادا، وكاتالين بوجياي، المندوبة الدائمة للمجر، وثيلميزا حسين، المندوبة الدائمة لجمهورية المالديف، ودارجا بفداي كوريت، المندوبة الدائمة لجمهورية سلوفينيا.

وقد كان في استقبال وفد السفيرات كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، ومنى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.