مؤتمر طب الأشعة يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد المشاركون في المؤتمر العالمي التاسع لطب الأشعة الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) على مدى يومين في فندق روز وورد أبوظبي، أهمية الاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة وتسخير الذكاء الاصطناعي في طب الأشعة لتشخيص وعلاج المرضى.

وأوصى المشاركون في المؤتمر في ختام أعمالهم أمس بضرورة التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية في أبوظبي في مجال الحماية من الأشعة المؤينة بهدف توحيد السياسات والإجراءات والأنظمة الوطنية للحماية من الإشعاع، وشددوا على ضرورة التركيز على رفع كفاءة العاملين في هذا المجال بالتدريب المستمر والالتزام بضبط الجودة كجزء من إجراءات العمل القياسية.