«الصحة» تدرِّب الطلبة على برنامج «خبراء القلب»

المصدر: (الشارقة-البيان)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع النسخة الأولى لعام 2020 من برنامج خبراء القلب في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، والذي يشمل التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال في مساق مكثف ومتقدم، بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية، بهدف نشر الوعي في المجتمع بمدى الإصابة بالأزمات القلبية وأهمية التصرف السليم، لرفع نسبة نجاة المصابين بالأزمات القلبية في الدولة، وفق متطلبات المؤشر الوطني لأمراض القلب والشرايين المدرج في الأجندة الوطنية 2021.

وتعد النسخة المستحدثة إحدى مخرجات برنامج خبراء القلب –النسخة المتقدمة- والمنفذة في الجامعة الأمريكية بالشارقة.