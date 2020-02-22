حاكم عجمان وولي عهده يحضران أفراح النعيمي والغفلي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي مبارك الخوار النعيمي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة المرحوم سالم خلفان الشاوي الغفلي، وذلك بصالة البيت متوحد بمنطقة الجرف في عجمان. وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده والشيوخ التهاني للعروسين وعائلة النعيمي الغفلي وتقبلا جانباً من تهاني الحاضرين.

حضر الحفل إلى جانب سموهما الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين.

تخلل الحفل مشاركة فرق الفنون الشعبية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بالمناسبة.

وأعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده والشيوخ لمشاركتهم أفراحهم.