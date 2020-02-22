«طرق دبي» تستعرض مبادرات نوعية لتعزيز الابتكار

المصدر: دبي - وام

تطلق هيئة الطرق والمواصلات بدبي مبادرات ابتكارية عدة بمناسبة شهر الإمارات للابتكار، الذي تستمر فعالياته على مستوى الدولة حتى 29 فبراير الجاري تحت شعار «تحدي الخمسين».

وأوضحت الهيئة أن المشاريع المبتكرة التي ستطرحها تتضمن تحدي الشركات الناشئة في المقر الرئيس لها، وهو عبارة عن مسابقة داخلية يُدعى إليها عدد من الشركات الناشئة لعرض أفكارهم المبتكرة على لجنة تحكيم مكونة من مختصين في الهيئة وخارجها، يتم بعدها تحديد الفائزين بأفضل أفكار في المراكز الثلاثة الأولى وتكريمهم، والحدث الثاني هو «تيد إكس» هيئة الطرق والمواصلات، ويستهدف موظفي الهيئة بغرض غرس ثقافة الابتكار وإطلاق أفكار جديدة تحفز الموظفين على الإبداع عبر متحدثين من داخل الهيئة وخارجها إلى جانب تصميم منصة لتعريف الموظفين والزائرين بمفاهيم التفكير التصميمي والتعرف إلى 4 تحديات رئيسة للوصول إلى حلول لها عبر استخدام هذه المفاهيم.

ومن ضمن المشاريع المعروضة مبادرة «تك تاكسي» في مركز دبي التجاري العالمي والمعنية بالتحول الذكي في خدمات مركبات الأجرة في دبي، والتي تشتمل على توفير الاتصال اللاسلكي «واي فاي» بين الراكب والسائق تتضمن ترجمة فورية للغات عدة للمتعاملين عبر هواتفهم المحمولة إلى لغة السائق لتعزيز التواصل بين الطرفين.

وأوضحت الهيئة أن مشاريع شهر الإمارات للابتكار تتضمن أيضاً مبادرة لوحات التوجيه الذكي التي ستعرض في بوليفارد أبراج الإمارات والمعنية بتوفير معلومات آنية للمشاة ومستخدمي الطريق ووسائل النقل لتعريفهم بالأماكن الأقل ازدحاماً لوحات ذكية تُدار تلقائياً بمركز التحكم الموحد إلى جانب نظام التجول الذكي «SmartNav» وهو يُعنى بإرشاد أصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية.