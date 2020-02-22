حاكم رأس الخيمة والشيوخ يحضرون أفراح السويدي والعميمي في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد سالم خميس السويدي، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة سيف خلفان العميمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس المجلس الرياضي بالشارقة والشيخ فيصل بن سالم بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ سعيد بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ طارق بن فيصل القاسمي والشيخ ماجد بن حمد بن ماجد القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان بن سالم القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من الأهل والأصدقاء.