سيف وحامد وعمر وخالد بن زايد يحضرون أفراح الشريفي

المصدر: العين ـ وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سهيل مديه الشريفي، بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة حمد الغبشي الهضعة الشريفي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في ميدان الاحتفالات في صالة زاخر للأفراح في العين الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وحمد بن سهيل الخييلي، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل وجمع من المدعوين، وتخلل الحفل عروض من التراث الشعبي.