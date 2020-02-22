إقبال جماهيري استثنائي في ختام مهرجان الوحدات المساندة للرماية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان الوحدات المساندة الثامن للرماية 2020 الذي أقيم تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي والذي استمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وشهدت الدورة الثامنة للمهرجان إقبالاً جماهيرياً استثنائياً من مختلف فئات الجمهور من المواطنين والمقيمين من إمارات الدولة، حيث بلغ عدد زوار المعرض في نهاية المهرجان أمس أكثر من 105 آلاف زائر، بينما ارتفع عدد الرماة المشاركين في مختلف المسابقات بما فيها مسابقة أصحاب الهمم إلى 10.446 رامياً ورامية، واستقطبت العروض التراثية والاستعراضات العسكرية والقرية التراثية .

وكرّمت إدارة المهرجان أمس في ختام الفعاليات 355 رامياً ورامية من الفائزين في 17 مسابقة للتراثية بواقع 20 متسابقاً في كل مسابقة، حيث حصل الفائز الأول على جائزة بقيمة 50 ألف درهم في كل مسابقة، وتقل تدريجياً حتى 5 آلاف درهم للفائزين من العاشر إلى العشرين في كل مسابقة.

وفاز بالمركز الأول في الـ 17 مسابقة للرماية كل من: سالم محمد مصبح العزيزي، رماية البندقية رجال، علي حمد عبيد الدرعي، رماية البندقية التراثية رجال، سيف عبدالله سيف البلوشي، رماية المسدس رجال، منصور هلال خدوم الكعبي، رماية السكتون رجال، سيف خليفة بن فطيس المنصوري، رماية الشوزن سكيت رجال، يحيى سهيل سالم المهيري، رماية الشوزن تراب، أحمد خالد محمد الكعبي، رماية التارغيت سبرنت، محمد هاشل شفيان الحبسي، رماية الشوزن تراب أصحاب الهمم، محمد حمد سعيد بن ضحي الكعبي، رماية السكتون أولاد، محمد سعيد سالم بن حم العامري، رماية الشوزن تراب أولاد، أحمد ناصر أحمد الحوسني، رماية القوس والسهم، عبير حسن صالح العلي، رماية مسدس نساء، عائشة سيف عويص الدرعي، رماية سكتون نساء، فاطمة خالد حمد المنهالي، رماية سكتون بنات.

وقالت اللجنة المنظمة لمهرجان الرماية: إن الدورة المقبلة للمهرجان لتطوير فعالياته وفق رؤية مستقبلية، ذات شقّين: الأول خاص بالبنية التحتية للمقر الرئيس للمهرجان، في مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي، بينما الثاني متعلق بالمنافسات الميدانية في مختلف أنواع الرماية بالأسلحة الخفيفة.