506 متطوعين في منصة «الشرطي جارك»

المصدر: (دبي ـ البيان)

كشفت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن عدد المشاركين في المنصة التطوعية لمبادرة «الشرطي جارك» بلغ 506 متطوعين، وهي إحدى مبادرات الشرطة المجتمعية الهادفة إلى تطوع موظفي شرطة دبي ليكونوا حلقة الوصل بين الأفراد في الأحياء السكنية والقيادة العامة لشرطة دبي لرصد المشكلات والعمل على حلها.

وقال النقيب مهندس خليفة الروم أمين عام مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، إن المنصة مبادرة نوعية تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية والجنائية في المجتمع وتسهم في خفض معدلات الجرائم، ومتابعة تقارير الشرطة المجتمعية إلى جانب التعاون مع شعبة مجالس الشرطة المجتمعية لخدمة الأحياء السكنية. وأوضح النقيب الروم، أن عدد البيوت المسجلة في المنصة بلغ 833 بيتاً، ونفذت المنصة 21 ورشة عمل و830 فعالية ونشاطاً اجتماعياً، وشاركت في 219 مناسبة مجتمعية، كما تعاملت المنصة مع 314 شكوى متنوعة، ومع 12 حالة إنسانية.