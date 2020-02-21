محمد بن زايد يزور محمد بن مقرن العامري في العين

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. منزل محمد بن مقرن العامري في منطقة زاخر في مدينة العين.

ورحب العامري وأفراد أسرته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربين عن سعادتهم بزيارة سموه وتقديرهم للاهتمام الذي يبديه بترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات من خلال زيارات سموه مجالسهم ولقاءاتهم المباشرة وتلبية دعواتهم ومشاركاته مناسباتهم المختلفة.

وتبادل سموه مع العامري والحضور ..الأحاديث الودية التي تجسد خصوصية العلاقة التي تجمع قيادة دولة الإمارات ومواطنيها سيرا على نهج التواصل الأصيل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " والآباء المؤسسون منذ نشأة الدولة ويسير على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في تعزيز منظومة القيم الحضارية والإنسانية التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي من تآلف وتماسك وتضامن وتعاون وعطاء لهذا الوطن مما جعلها سياجا وحصنا وطنيا منيعا لمسيرة بناء دولتنا وتقدمها وازدهارها ورفعة مكانتها.