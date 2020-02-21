حاكم عجمان يوجه بتخصيص مكافآت شهرية لطلبة الطب

المصدر: وام

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتخصيص مكافآت شهرية للطلبة في تخصصات الطب من مواطني إمارة عجمان و ذلك في إطار دعم سموه لمسيرة التعليم و طلبة العلم و إيمانا منه بأن التعليم أساس بناء المجتمعات و رقيها و الركيزة الرئيسية في دعم جهود التنمية و التطوير و أحد أهم مقاييس تقدم الدول و نهضتها.

و أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن المواطن اليوم قادر على الإنجاز والعطاء في الميادين كافة و أثبت جدارته وكفاءته العالية في مختلف مجالات العمل وأصبح ينافس في جميع القطاعات .

وثمن سموه حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تقديم أنواع الدعم والرعاية كافة و مساندة الطلبة من أبنائها وبناتها لمواصلة تعليمهم و تأهيلهم علميا ومعرفيا وفكريا.

و قال صاحب السمو حاكم عجمان :" إننا نعمل على رفد المسيرة التعليمية للطلبة المواطنين من إمارة عجمان في تخصص الطب بمجموعة من المبادرات التي تسهم في تشجيعهم على الالتحاق بدراسته وخوض غمار العمل في هذه المهنة الإنسانية التي تتطلب منهم الكثير من الجد و الاجتهاد و المثابرة".

و أضاف سموه :" نتطلع إلى أن يزخر الكادر الطبي في دولة الإمارات بنخبة من الأطباء المواطنين المؤهلين في تخصصات الطب القادرين على شغل الوظائف التخصصية الدقيقة والتي هي بحاجة لأبناء الوطن " .

من جانبة أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي .. مؤكدا سموه أن تخصيص مكافآت شهرية لطلبة الطب سيفتح آفاقا جديدة لهذا التخصص الذي يشهد قلة وجود العنصر المواطن و يعمل على تحفيز الطلبة و رفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي و التعليمي و يشجع المقبلين على الدراسة الجامعية للتوجه لدراسته.

وفي إطار سلسلة مبادرات صاحب السمو حاكم عجمان لدعم مواطني الإمارة في مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات سموه اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إنشاء مكتب شؤون المواطنين على أن يتبع ولي العهد مباشرة ويتولى مهام و تنفيذ جميع المبادرات و البرامج التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة والمستقرة للمواطنين.

كما اعتمد سموه إنشاء قسم الإحصاءات الاجتماعية في مركز الإحصاء والتنافسية بعجمان ليعمل على دعم و مساندة جهود المكتب من خلال تزويده ببيانات دقيقة و تفصيلية ودراسات متخصصة توفر رؤية واضحة لمتخذي القرار لإطلاق مبادرات و تصميم برامج تعنى بتنمية المجتمع و تحقق سعادة المواطنين ورفاهيتهم و أن يعمل مكتب شؤون المواطنين بتناغم مع قسم الإحصاءات الاجتماعية لتقصي شؤون مواطني الإمارة للوقوف على القضايا والموضوعات التي تلامس احتياجاتهم و متطلباتهم و السعي لتوفير الحياة التي يستحقها المواطن الإماراتي الذي كرست له الدولة جل إهتمامها وجهودها.