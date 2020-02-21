حاكم الفجيرة يزور متحف الفنان الراحل عبد الحليم حافظ

المصدر: الفجيرة - البيان

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة متحف الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الذي أقيم على هامش انعقاد الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون والذي يقام لأول مرة منذ رحيل الفنان عبد الحليم حافظ، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي مدير المنطقة الحرة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة .

وتفقد سموه أقسام المتحف الذي يضم مجموعة من مقتنياته النادرة، التي ظهر بها في عدد من المناسبات العامة والخاصة، فضلا عن وجود مقتنيات لم تظهر خلال أعماله الفنية، كما استمع سموه من القائمين على المتحف إلى شرح مفصل عن مقتنيات الفنان الراحل عبد الحليم.

رافق سموه في زيارته محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الاميري بالفجيرة والمهندس محمد سيف الافخم مدير بلدية الفجيرة .