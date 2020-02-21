احتشاد الآلاف لمتابعة عروض حصن الاتحاد 7

المصدر: ام القيوين – عصام الدين عوض

احتشد الآلاف من المواطنين والمقيمين في أم القيوين والمناطق المجاورة لمتابعة فعاليات حصن الاتحاد 7 التي انطلقت فعالياتها عند العاشرة صباحاً باليوم العائلي داخل القرية الترفيهية التي استقطبت عدداً كبيراً من الزوار للاستمتاع بالعرض العسكري عبر الشاشات الناقلة للحدث الأبرز، حيث حرصت اللجنة المنظمة لفعاليات "حصن الاتحاد 7 " على تحويل المناسبة إلى يوم عائلي اجتمع خلاله المواطنون والمقيمون على حب دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ، فاستمتعت العائلات وأطفالهم بالمنطقة المخصصة للألعاب وركوب الخيول والدراجات واستعراض القوات المسلحة لقدراتها يغرس في نفوسهم من الصغر حب الذود عن حياض الوطن .

منصة

كما شكلت منصة المشاهدة والتي استقطبت آلافا من المشاهدين ، كرنفالا عائليا خلال متابعة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بأداء دورها البطولي بكل شجاعة وحرفية، كما امتلأت الواجهة البحرية لكورنيش أم القيوين بالحضور العائلي الكثيف ، ومختلف شرائح المجتمع .