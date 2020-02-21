صُناع الأمل الخمسة

› أحمد الفلاسي من الإمارات: كرّس وقته وماله لمساعدة المصابين بالقصور والفشل الكلوي وتوفير تجهيزات الرعاية الصحية لعلاج الفقراء والمحتاجين.

› الدكتور مجاهد مصطفى علي الطلاوي من مصر: يقدم الرعاية الصحية منذ عقود برسم رمزي أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام في قريته ومجتمعه.

› علي الغامدي من السعودية: يكفل الأيتام في آسيا وأفريقيا منذ سنوات من ماله الشخصي ودون دعم من أحد.

› ستيف سوسبي الصحافي الأمريكي الذي حصل على الجنسية الفلسطينية لقاء جهوده مع أطفال فلسطين ممن فقدوا أطرافهم وتشجيعه فرق الأطباء والمتطوعين الدوليين على مساندة الطواقم الطبية الفلسطينية.

› محمد بزيك من ليبيا: يعمل منذ سنوات طوال مع الأطفال المتروكين والميؤوس من حالتهم الصحية، ويقدم الرعاية لهم على مدار الساعة.