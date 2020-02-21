حضور حفل صنّاع الأمل لـ«البيان»: المبادرة أعلت من قيمة العمل الإنساني

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أجمع عدد من الحاضرين لحفل تتويج «صناع الأمل» على أن«صناع الأمل» مبادرة عالمية أعلت من قيمة العمل الإنساني بشكل كبير، بما حملته من نماذج فريدة لطالما سعت إلى دعم الآخر وتقديم العون لهم في كل مكان حول العالم، لافتين إلى أن الدورات السابقة لـ«صناع الأمل»، أوجدت حالة فريدة من نوعها تجسدت من خلال تعزيز قيم العطاء والبذل لدى الجميع، وأعطتهم الدافع لحذو أصحاب النماذج الإيجابية منهم.

وأشاروا إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوجد حراكاً إنسانياً لامس المحيط العربي والإقليمي، بفضل المبادرات المتنوعة التي يطلقها سموه سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو تعليمية وغيرها الكثير، لافتين إلى أنهم أصبحوا ينتظرون الجديد من الإمارات دائماً، لدعم الآخر وتقديم العون وحث الفاعلين في مجتمعاتنا على السير على هذا النهج الإنساني، مضيفين أن سموه يقدم رسالة إنسانية للعالم، فيما أصبحت دبي وجهة مثالية للنهج.

ولفتوا إلى أن ما يشاهدونه من زخم كبير من أصحاب العطاءات الذين اشتركوا في هذه المبادرة المهمة، يؤكد أن رسالة الإمارات وصلت للجميع، وأوجدت حراكاً مؤثراً في نفوس المشتغلين بالعمل الإنساني والمهتمين بدعم الفئات المحتاجة في محيطهم ومجتمعهم، وأن ذلك الزخم الكبير في أعداد المشتركين بـ«بصناع الأمل» يؤكد أن المبادرة أثمرت نجاحاً منقطع النظير.