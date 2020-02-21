«نيابة دبي» تكرّم المتميزين

المصدر: (دبي - البيان)

كرمت النيابة العامة في دبي الفائزين في برنامج «روّاد التميز» من الموظفين والشركاء والمتعاملين، وذلك بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامين العامين وأعضاء وموظفي النيابة العامة.

وأعرب المستشار عصام الحميدان خلال الحفل عن شكره وامتنانه للموظفين والشركاء الذين ساهموا في تحقيق المزيد من النجاحات للدائرة في مجاليها القضائي والمؤسسي ودعاهم للاستمرار في التميز وتقديم الأفضل والمبتكر بما يحسن أداء وإجراءات العمل ويضمن سعادة المجتمع.

وأشار إلى أن فريق عمل برنامج «رواد التميز» الذي تشرف عليه إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، له الفضل في انتقاء الأكثر إبداعاً وعطاء في مهام عملهم وأدائهم، ماله الأثر البالغ في تطوير أنظمة المؤسسة ومواكبتها لعجلة التنمية في إمارة دبي.

وشملت الفئات المكرمة: عضو النيابة المتميز، الموظف المتميز، نجم الخدمة المتميز، النجم الصاعد المتميز، الموظف الإشرافي المتميز، أصحاب التقدير الخاص، الموظفين الحاصلين على درجات علمية عليا، خريجي المنح الدراسية، بالإضافة إلى تكريم المساند المتميز.