تنافس قوي في اليوم الأخير من تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، بحضور أحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، ختام منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2020 في ميدان الروية، التي تقام تحت رعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ «WRO»، حيث شهد اليوم الأخير تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة.

سيناريوهات

وقال العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي: «إن الفرق استفادت في اليومين السابقين من السيناريوهات المتنوعة والمختلفة، ما أسهم في إضافة الكثير من الأمور المعرفية لها، منها كيفية العمل المشترك بتناغم وانسجام بين الفرق، وهو ما تجلى في المستوى العالي والحرفي في الأداء في منافسات اليوم الثالث».

وأوضح العميد الرزوقي أن عدد الفرق المشاركة في اليوم الأخير بلغ 8 فرق، وبيّن أن شرطة دبي حريصة على إقامة مثل هذه البطولات والتحديات، ومنها هذا التحدي الأول من نوعه في الدولة.

ومن جهته، قال أحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «إن الإسعاف الوطني يتبنى أعلى معايير التميّز من حيث تقديم الخدمات وفقاً للمعايير القياسية العالمية، في كل عمليّاته وخدماته الإسعافية، والمشاركة في التحدي، تسهم في توطيد وتعزيز التواصل مع الشركاء».