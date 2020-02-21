«آيسنار 2020» يستعرض التقنيات الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» جولة ترويجية وتعريفية قامت خلالها بزيارة مقرات القيادة العامة لشرطة أبوظبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة. وكان الهدف من هذه الجولة ترويج الحدث وتكوين فهم أعمق حول الأولويات والحلول الاستراتيجية التي تتطلع إليها كل إمارة على مدى السنوات القادمة.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «ملتزمون في وزارة الداخلية بتقديم كل ما من شأنه إنجاح «آيسنار أبوظبي»، ولهذا فإن نسخة هذا العام من الحدث ستشهد تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الجديدة التي تتماشى مع احتياجات وتطلعات كل عضو في أقسام الشرطة».

ويشار إلى أن آيسنار أبوظبي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: «من المؤكد أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي سيكون لها دور حاسم في حماية سكاننا وضمان مستوى أعلى من جودة الحياة».

ومن جانبه، قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة:«تحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المشاركة الفعالة في هذا الحدث العالمي باستمرار لاكتساب المعرفة وتطوير قدراتنا الأمنية كونه منصة لاستعراض أفضل الممارسات الوطنية والدولية في مجال الأمن والسلامة».

وإلى ذلك، قالت ميلين سولي، مديرة مجموعة المعارض في شركة ريد للمعارض: «أتاحت لنا الجولة الترويجية التعرف عن كثب وعلى نحو غير مسبوق بالاحتياجات والمتطلبات الفريدة لكل إدارة من أقسام الشرطة في الدولة».