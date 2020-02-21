منال بنت محمد تشكر الضيوف وفرق العمل والمساهمين في إنجاح منتدى المرأة العالمي بدبي

المصدر: دبي - البيان

وجّهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عبر حسابها الشخصي في «تويتر» رسائل شكر لجميع الضيوف وفرق العمل والشركاء المساهمين في إنجاح الحدث العالمي «منتدى المرأة العالمي - دبي 2020» الذي اختتم أعماله الاثنين الماضي.

وحظيت لفتة التقدير الفريدة من سموها بإشادات واسعة، حيث تم تناقلها والإشادة بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأن هذا الشكر يعكس فلسفة قيادة الإمارات ورؤيتها، في التفوق والتميز ومواصلة الاجتهاد للوصول إلى قمم جديدة من التفوق.

كما وصف المكتب الإعلامي لحكومة دبي مبادرة سموها بأنها «مبادرة رائدة ولفتة تقدير من سموها». وأعربت سموها عن اعتزازها بشراكة «البيان» في منتدى المرأة العالمي دبي 2020، مثمنة دعم الصحيفة وتعاونها في إنجاح الحدث للارتقاء بدولة الإمارات إلى أعلى المراتب العالمية.

كما توجهت سموها بالشكر إلى منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان» لجهودها وتفانيها في إنجاح الحدث، مدونة سموها: «نشكر جهودك في منتدى المرأة العالمي دبي 2020 وتفانيك في إنجاح الحدث».

ويترجم شكر سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لجميع الضيوف وفرق العمل والشركاء المساهمين في إنجاح المنتدى بلا استثناء، حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على دعم النجاح في مختلف المجالات وبخاصة ملف المرأة وإنجازات الإمارات التي تمثل اليوم مصدر إلهام للعالم في هذا المجال، حيث نجح القائمون على المنتدى بإنجاح متميز لهذا الحدث العالمي الكبير من خلال تنظيم يليق بمكانة دولة الإمارات، ويعزز سجلها الكبير في الإنجازات التي ترسخ الريادة الإماراتية عالمياً في شتى المجالات.

كما أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن فخرها بمشاركة أختها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي كمتحدثة رئيسية في منتدى المرأة العالمي دبي 2020، ومشاركة العالم رؤيتها الملهمة وكيف ترسخ مفهوم الثقافة والفنون كركيزة للإبداع وعامل دعم للمرأة.

ودوّنت سموها عبر «تويتر»: «فخورة جداً بمشاركة أختي الشيخة لطيفة بنت محمد كمتحدثة رئيسية في منتدى المرأة العالمي دبي 2020 ومشاركة العالم رؤيتها الملهمة وكيف ترسخ مفهوم الثقافة والفنون كركيزة للإبداع وعامل دعم للمرأة».

ودوّنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على حسابها في «تويتر» في تفاعل مع تدوينة أختها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد: «أختي الغالية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد كلماتك وسام أعتز به. أبارك لكم النجاح الباهر لمنتدى المرأة العالمي 2020، وأشكركم وفريق عملكم على جهودكم الجبارة».