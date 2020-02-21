6.75 دقائق زمن الاستجابة للحالات الطارئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشف اللواء كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي معدل 6.75 دقائق في زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة في خلال العام الماضي، وتتضح أهمية تحقيق هذا الزمن بحسب اللواء السويدي، من منطلق أن شرطة دبي تعاملت مع ما يفوق نسبته 54% من إجمالي البلاغات الطارئة على مستوى الدولة.

وبيّن اللواء السويدي أن مركز شرطة المرقبات حقق أعلى معدل لزمن الاستجابة في الحالات الطارئة بين 12 مركزاً ومخفراً شرطياً على مستوى إمارة دبي، إذ وصل معدل الاستجابة إلى 3.41 دقيقة، وذلك بعد التعامل بحِرفية عالية مع 584 بلاغاً طارئاً خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن تحقيق معدل زمن الاستجابة مع الحالات الطارئة يأتي في إطار حرص شرطة دبي، بتوجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من أفضل التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لخدمة ودعم رجال الشرطة، ومكافحة الجريمة والحد منها، وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين.

وأضاف: «أن التقنيات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تطبقها شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان تهدف إلى تحقيق توجهات القيادة الرشيدة، ودعم استراتيجية الإمارات، بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة».