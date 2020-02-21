طوابع تذكارية لأصحاب الهمم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن «بريد الإمارات» عن إصدار مجموعة طوابع تذكارية مميزة، ترويجاً لتصميم الشعار الجديد لأصحاب الهمم الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع مؤخراً ليتماشى مع الفكرة والرؤية الجديدة لأصحاب الهمم، بما يعزز اندماجهم في محيط مجتمعهم باعتبارهم أفراداً فاعلين ومنتجين.

ويصدر بريد الإمارات بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، 50 ألف طابع تذكاري، تتوفر ابتداءً من 20 فبراير (أمس) في المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، إضافة إلى 1000 مغلف لليوم الأول للإصدار. ويأتي تصميم الشعار الجديد تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة.