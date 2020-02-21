افتتاح مركز التوحّد في رأس الخيمة ومنصة إلكترونية للطلبات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

افتتح الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، مركز التوحد الجديد في رأس الخيمة، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وسمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأطلق الشيخ أحمد بن سعود منصة التسجيل الإلكتروني لتلقي طلبات التحاق الطلبة بالمركز ضمن توجه التعليم الذكية والتحول الالكتروني، وتضم المنصة العديد من الخدمات التي يقدمها المركز وشرحاً لنظام التعليم.

وأوضحت سمية حارب السويدي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية:«أن المركز يشكل نقلة نوعية في مجال تأهيل وتدريب وتعليم أصحاب الهمم من فئة «التوحد»، ويخدم سكان رأس الخيمة والإمارات المجاورة .

وأكدت السويدي، على رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة ومتابعة حرم سموه الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، في توفير بيئة تعليمية علاجية متطورة من خلال المرافق المتطورة التي يضمها المركز، لضمان عدم حرمان أي طالب من الحصول على التعليم والاندماج في المجتمع، ويضم المركز 16 غرفة تعليمية منها 10 غرف للتربية الخاصة، وغرفتان للنطق وعلاج اللغة، وغرفتان للحس الوظيفي، بالإضافة لغرف التدريب والتأهيل المهني ضمن برنامج متكامل للطلبة فوق 14 عاماً وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد المهن المناسبة لهذه الفئة.

وأشارت إلى أن المركز يضم للمرة الأولى قسم التدخل المبكر لأطفال التوحد حديثي الولادة حتى عمر 5 سنوات، وتقديم الخدمات الطبية والتربوية والعلاجية الطبيعية والنطقية من خلال البرامج التربوية.

وأعلنت السويدي، عن افتتاح باب التسجيل لاستقبال 78 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الجديد بالمركز مقارنة بـ 17 طالباً وطالبة بالمركز القديم، بالإضافة لتقديم المركز خدماته خلال الفترة المسائية لجميع الإعاقات.

وأكدت أن المركز ليس ربحياً حيث يقدم خدماته برسوم رمزية تصل إلى 13 ألف درهم سنوياً .