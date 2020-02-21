مناقشة الابتكار بإدارة الأطفال المرضى في العناية المركزة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً، فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الثاني للعناية المركزة لطب الأطفال EPICC، الذي نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدار يومين، ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2020»، في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة بالشارقة. بمحور رئيس عن «الابتكار في إدارة الأطفال المرضى في وحدة العناية المركزة». وتضمن المؤتمر محاضرات تفاعلية وعروضاً تقديمية، واستعراض مستجدات الممارسات الطبية القائمة على الأدلة، والابتكار التعليمي، والتطبيق العملي، ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والتحديات العملية والحلول المعتمدة في مجال العناية المركزة للأطفال.

وافتتح المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس لجنة الابتكار، بحضور الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، وصقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير بالشارقة، المدير التنفيذي للابتكار، ونخبة من الخبراء والاختصاصيين والأطباء وموظفي الإدارات المعنية بالوزارة.وأشار الدكتور يوسف السركال في كلمته الافتتاحية، إلى أن «شهر الإمارات للابتكار 2020»، يمثل منصة وطنية مستدامة للابتكار في دولة الإمارات، وفقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف إلى تحفيز وترسيخ الابتكار في دولة الإمارات، لبلوغ مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

ونوّه سعادة السركال، بأن مؤتمر الإمارات الدولي الثاني للعناية المركزة لطب الأطفال، هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويأتي في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتعزيز الابتكار في الرعاية الحرجة للأطفال، ومواكبة التطورات العلاجية العالمية، وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال من مرضى القلب والشرايين، وفق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021.