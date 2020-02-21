مؤتمر يسلّط الضوء على تقنيات علاج الأورام

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي التاسع لطب الأشعة، الذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على مدى يومين في فندق روز وورد أبوظبي، بمشاركة نخبة من اختصاصيي واستشاريي طب الأشعة من الدولة، وعدد من دول العالم، والذي يسلط الضوء على أحدث التقنيات في علاج الأورام.

وأكد حميد المنصوري المدير التنفيذي لمستشفى العين أهمية مؤتمر طب الأشعة الذي يعد ملتقى دراسياً بحثياً في مجال التصوير الإشعاعي، ويتيح فرصة مهمة للعاملين في هذا القطاع للتعلم المستمر وتبادل المعرفة والخبرات.

وأضاف أن طب الأشعة يقوم بدور فعال في تقديم العلاج للمرضى، ولم يعد دوره يقتصر على التشخيص فقط بل يمتد إلى العلاج، مشيراً إلى أن «صحة» تحرص على مواصلة تنظيم مؤتمر طب الأشعة لدوره في تبادل المعرفة».