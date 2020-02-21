«القافلة الوردية» جاهزة لمسيرتها العاشرة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت اللجنة المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية «إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه»، عن اكتمال استعدادات فرقها الطبية وفرق المتطوعين للمشاركة في مسيرتها الـ 10 التي ستنطلق في 26 فبراير الجاري تحت شعار «لم ننتهِ بعد»، وتستمر حتى 6 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للطواقم والمتطوعين هدفت من خلالها إلى تعريفهم بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها القافلة، حيث تطرقت في جلستها الأولى التي شارك بها 30 ممرضاً وممرضة لنمط عمل العيادات وتدريبهم على كيفية تعبئة نموذج الاستمارة الطبية، فيما شارك في الجلسة التدريبية الثانية 48 طالباً وطالبة من كليتي الطب والعلوم الصحية المتطوعين في الحملة.

واستضاف مقرّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ورشة تدريبية عرّفت بطرق إجراء الفحص السريري للثدي جمعت 27 طبيباً وطبيبة من المتطوعين، إلى جانب عدد من أعضاء الفرق الطبية من المستشفيات الداعمة لمسيرة القافلة في المسيرة أطلعتهم خلالها على الطرق المستخدمة في مجال هذا النوع من الفحوصات الوقائية.